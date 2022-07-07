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Техника Xiaomi оказалась под угрозой запрета в России

Mash: у Xiaomi потребовали отобрать право на продажу техники в России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Xiaomi могут запретить продавать технику на территории России. О такой угрозе сообщает Telegram-канал Mash.

Журналисты рассказали об обращении в московский арбитражный суд гонконгской компании Smart International Distribution Limited. Представители фирмы потребовали отдать им права на бренд Xiaomi в России. В компании заявили, что владеют общемировым товарном знаком Xiaomi — под ним выпускается посуда, бижутерия, аксессуары и техника.

По словам журналистов Mash, представители Smart International Distribution Limited могут усложнить работу компании Xiaomi в регионе. Если окажется, что суд примет сторону истца и отберет у корпорации Xiaomi права на бренд, то ввозить технику в Россию станет сложнее. Также SIDL будет иметь возможность судиться с импортерами продукции.

Уточняется, что представители арбитражного суда обратились к властям Китая с просьбой помочь разобраться в ситуации. Рассмотрение дела отложили на август.

В октябре 2021 года арбитражный суд Москвы в рамках патентного дела запретил ввоз и продажу в России 61 модели смартфонов Samsung. В марте девятый арбитражный апелляционный суд отменил введенный ранее судом низшей инстанции запрет.

Синдром отмены: Россия
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Андрей Ставицкий
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