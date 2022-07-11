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В Астрахани откроется выставка «Петровские корабелы»

Нацмузей Татарстана представит выставку «Петровские корабелы» в Астрахани 12 июля

Фото: Национальный музей Татарстана

В Астрахани во вторник, 12 июля, откроется выставка «Петровские корабелы», которую представит Национальный музей Татарстана. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что проект приурочен к 350-летию со дня рождения Петра I и посвящен истории кораблестроения и судоходства в эпоху его правления. Помимо Нацмузея Татарстана, экспонаты для мероприятия предоставили Москвокий государственный исторический музей, Музей мирового океана в Калининграде, музей-заповедник «Коломенское» в Москве, Архангельский краеведческий музей, Нижегородский музей-заповедник и Воронежский краеведческий музей.

«Этот проект — пример прекрасного межмузейного сотрудничества. Контент для выставки предоставили крупные музеи России, а принимают его в том числе те музеи, у которых небольшое собрание экспонатов, связанных с петровской эпохой», — отметила гендиректор Национального музея Республики Татарстан Алиса Вяткина.

Ранее сообщалось, что в Астрахани в парке XX лет Октября 10 июля прошел фестиваль ухи, приуроченный ко Дню рыбака. На мероприятии выступили творческие коллективы города. Для детей было организована интерактивная площадку с аниматорами, где проводились конкурсы и игры с призами.

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Валентина Процкова
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