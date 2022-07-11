Россиянина обвинили в случайном убийстве атамана казачьих войск

СКР предъявил обвинение жителю Истры, случайно убившему шашкой атамана казачьих войск

В Подмосковье следователи возбудили дело в отношении 64-летнего жителя Истры, случайно убившего россиянина казачьей шашкой. Об этом в понедельник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Мужчине предъявили обвинение по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Фигурант полностью признал вину, в отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что погибший — 57-летний атаман казачьих войск Сергей Капитонов. По данным следствия, 10 июля в поселке Северный во время тренировки по казачьей спортивной рубке обвиняемый, пытаясь разрубить установленную на деревянной стойке бутылку, не заметил приближающегося сзади атамана и ударил его шашкой в грудь. От этого Капитонов скончался на месте.

Позже сотрудники СКР осмотрели место преступления, а также изъяли шашку и допросили свидетелей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что при жизни атаман нередко участвовал в различных экстремальных состязаниях. В организации «Великое Братство Казачьих войск Руси и Зарубежья», в которой состоял погибший Капитонов, рассказали, что при жизни атаман обладал способностями целителя, никогда не болел сам, а кроме того, мог ломать острые предметы незащищенными участками тела.

«Казак мог разбивать о голову кирпичи, ломать копья грудью и держать на себе под весом около 100 кг пластину из гвоздей. Атаман никогда не болел и был способен вылечить головную боль и избавить от необходимости принимать лекарства», — отметили в братстве.