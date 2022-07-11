Атаман казачьих войск погиб после удара саблей во время тренировочного боя

В Подмосковье атаман казачьих войск погиб после удара саблей во время тренировочного боя

В Подмосковье 57-летний атаман казачьих войск Сергей Капитонов погиб после удара саблей во время тренировочного боя. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Отмечается, что Капитонов был членом «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья». Во время поединка его друг, 64-летний Алексей Петухов, ударил соперника в нижнюю часть груди, после чего атаман скончался на месте.

Как пишет Telegram-канал 112, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и сотрудничает со следствием.

По сведениям издания SHOT, при жизни атаман нередко участвовал в различных экстремальных состязаниях. На его голове разбивали кирпичи, на теле резали саблями яблоки. Также он мог ломать копья, «навалившись шеей на наконечник».

Ранее сообщалось, что сотрудники СКР раскрыли убийство атамана казачьего войска Андрея Ханина, совершенное в 2007 году в Ставропольском крае.