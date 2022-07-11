Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Атаман казачьих войск погиб после удара саблей во время тренировочного боя

В Подмосковье атаман казачьих войск погиб после удара саблей во время тренировочного боя

Фото: Telegram-канал Baza

В Подмосковье 57-летний атаман казачьих войск Сергей Капитонов погиб после удара саблей во время тренировочного боя. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает Telegram-канал издания Baza.

Отмечается, что Капитонов был членом «Великого братства казачьих войск Руси и зарубежья». Во время поединка его друг, 64-летний Алексей Петухов, ударил соперника в нижнюю часть груди, после чего атаман скончался на месте.

Как пишет Telegram-канал 112, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и сотрудничает со следствием.

По сведениям издания SHOT, при жизни атаман нередко участвовал в различных экстремальных состязаниях. На его голове разбивали кирпичи, на теле резали саблями яблоки. Также он мог ломать копья, «навалившись шеей на наконечник».

Ранее сообщалось, что сотрудники СКР раскрыли убийство атамана казачьего войска Андрея Ханина, совершенное в 2007 году в Ставропольском крае.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Комментарии отключены
Последние новости
Минобороны раскрыло потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска
В Совфеде сочли пиар-ходом анонс Украиной контрнаступления
Нацполицию Украины обвинили в насильственной эвакуации жителей ДНР
В России устранили препятствие для прокачки нефти из Казахстана
Россиянам раскрыли еще один способ пробраться в Европу
В реке нашли отправленное 44 года назад послание в бутылке
Погба вернулся в «Ювентус»
МЧС экстренно предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре в Москве
Власти оценят доходы 10 процентов самых обеспеченных и необеспеченных россиян
Назван срок окончательного ухода Nike из Pоссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.