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Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Крыму

Три ребенка оказались в больнице после ДТП с участием автобуса на трассе в Крыму

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Три ребенка оказались в больнице после ДТП с участием автобуса на трассе в Крыму. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, передает ТАСС.

Транспортное средство перевозило детей из Томской области. По предварительным данным, автобус выехал за переделы проезжей части и опрокинулся в кювет.

Кроме водителя в транспортном средстве находилось семь пассажиров, среди которых шесть детей. Пострадавшим несовершеннолетним сейчас оказывают помощь медики.

В обстоятельствах случившегося уже начали разбираться сотрудники МВД и прокуратуры Крыма.

Ранее сообщалось, что на трассе М-7 «Волга» в Суздальском районе Владимирской области столкнулись автобус Neoplan с 40 детьми и легковой Renault. В результате ДТП погиб один человек.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

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Анна Щербакова
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