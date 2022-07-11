Автобус с детьми попал в ДТП на трассе в Крыму

Три ребенка оказались в больнице после ДТП с участием автобуса на трассе в Крыму

Три ребенка оказались в больнице после ДТП с участием автобуса на трассе в Крыму. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, передает ТАСС.

Транспортное средство перевозило детей из Томской области. По предварительным данным, автобус выехал за переделы проезжей части и опрокинулся в кювет.

Кроме водителя в транспортном средстве находилось семь пассажиров, среди которых шесть детей. Пострадавшим несовершеннолетним сейчас оказывают помощь медики.

В обстоятельствах случившегося уже начали разбираться сотрудники МВД и прокуратуры Крыма.

Ранее сообщалось, что на трассе М-7 «Волга» в Суздальском районе Владимирской области столкнулись автобус Neoplan с 40 детьми и легковой Renault. В результате ДТП погиб один человек.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.