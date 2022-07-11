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В Крыму при падении автомобиля с обрыва погибли два человека

В Симферопольском районе Крыма два человека погибли при падении автомобиля с обрыва

Фото: Telegram-канал «МВД Крым»

В Симферопольском районе Крыма автомобиль с людьми упал с обрыва, погибли два человека. Об этом сообщило региональное управление МВД в Telegram-канале.

По данным ведомства, погибли двое россиян 28 и 46 лет. Женщина, находившаяся в машине, успела выпрыгнуть из нее — ее госпитализировали с травмами ног.

Туристы заметили упавший автомобиль только на следующий день после случившегося. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в селе Гачада Черодинского района Дагестана 13-летний подросток за рулем автомобиля погиб, так как сорвался в обрыв высотой в 25 метров. Вместе с подростком в машине был 15-летний пассажир — его доставили в больницу с различными травмами.

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Анастасия Шейкина
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