Раскрыта опасность больших скидок на новостройки

Эксперт Пальчунова сказала, что скидки на новостройки опасны для реализации проектов

Скидки 10–15 процентов на новостройки могут навредить застройщикам. Опасность больших дисконтов раскрыла директор по рекламе и PR ГК «Инград» Елена Пальчунова, ее слова передает «Интерфакс».

По словам эксперта, девелоперы соглашаются продавать объекты дешевле из-за непростой ситуации на рынке, однако слишком низкие цены ставят под угрозу реализацию некоторых проектов. «Это опасно. Скидки — не очень хороший инструмент, поскольку часто финансовая модель предполагает работу "впритык". Нужно предлагать другие инструменты стимулирования спроса», — пояснила Пальчунова.

Коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» Дмитрий Железнов добавил, что на заинтересованность граждан в первичной недвижимости в большей степени влияет ипотека, а не наличие скидок. С помощью жилищных кредитов реализуется около 80 процентов новостроек столицы и области.

В июле ряд девелоперов примет участие в распродаже, где можно будет приобрести жилье по ценам 2020 года. Стоимость самого дешевого лота в Москве оценивается в 2,6 миллиона рублей, а минимальная стоимость объекта начинается от 500 тысяч рублей.