Сенатор раскритиковал слова экс-президента Польши о России

Сенатор Джабаров: пост президента Польши не добавил бывшему электрику Валенсе интеллекта

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление экс-президента Польши Леха Валенсы о необходимости «сократить население России». Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Сенатор раскритиковал слова Валенсы и заявил, что пост президента Польши не добавил ему «ни интеллекта, ни мудрости».

«Ну что здесь можно сказать. Бывший электрик Гданьской судоверфи, волею судьбы возглавивший оппозиционный властям профсоюз "Солидарность", со временем даже побывал в должности президента Польши. Однако высший пост в государстве не добавил, увы, ему ни интеллекта, ни мудрости, ни, простите, мозгов», — подчеркнул Джабаров.

Ранее Валенса призвал сократить Россию до 50 миллионов человек. По его мнению, следует «форсировать смену политического строя в стране, организовать восстание народов». Поэтому для обеспечения безопасности в мире Россию надо «расчленить», уверен экс-президент.