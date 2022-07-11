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Минобороны заявило об уничтожении склада с иностранным вооружением ВСУ

МО РФ заявило об уничтожении высокоточным оружием склада с иностранным вооружением ВСУ

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

Воздушно-космические силы (ВКС) России за сутки высокоточным оружием уничтожили склад вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним. Об этом в понедельник, 11 июля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве также отчитались о поражении пункта управления 58-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, была уничтожена живая сила и украинская военная техника в 10 районах.

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Евгения Куликова
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