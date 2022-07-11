В России предложили ограничить продажу дизтоплива иностранцам

«Известия»: в России предложили ввести лимит в 50 л на покупку дизтоплива иностранцами

В России предложили ограничить продажу дизельного топлива иностранцам и ввести лимит в 50 литров. Такая инициатива была выдвинута бизнесом в качестве ответных мер на нарушения транспортных договоренностей по Калининграду со стороны Литвы и Европейского союза (ЕС), передают «Известия».

С соответствующим предложением Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину.

За топливо, приобретенное сверх лимита, предлагается брать компенсацию по цене и продавать его по европейской стоимости, которая в полтора раза выше российской. Сейчас литр дизельного топлива на автозаправках России стоит в среднем 54 рубля, в то время как в Европе — более 130, чем, по мнению авторов инициативы, пользуются иностранные перевозчики.

В пресс-службе губернатора Калининградской области указали, что реализовать предложение на практике будет довольно сложно. В настоящее время непонятно, какие компании будут завозить товары в Россию, и каким образом выяснить, заправлялся ли тот или иной грузовик на территории страны, или нет.

В мае аналогичную меру ввело правительство Венгрии. Оно запретило машинам с иностранными номерами заправляться бензином по сниженным ценам на автозаправочных станциях. Решение повысить цены было принято из-за развития «бензинового туризма», поскольку в Венгрии самое доступное топливо в Европе.