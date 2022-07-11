Жителя Риги попытались отвезти в психбольницу из-за георгиевской ленточки

Полиция Риги попыталась отвезти 52-летнего мужчину в психбольницу из-за георгиевской ленты

В Риге полиция попыталась отвезти 52-летнего мужчину в психбольницу за ношение георгиевской ленточки и шапки-ушанки. Об этом со ссылкой на латвийское ведомство сообщает РИА Новости.

Полиция выехала на вызов и увидела местного жителя, выгуливавшего собаку. На нем была шапка-ушанка с серпом и молотом и пятиконечной звездой. Кроме этого, рижанин приколол на одежду георгиевскую ленточку.

Он также сообщил правоохранителям, что поддерживает политику президента России Владимира Путина. Сотрудники полиции попросили мужчину снять запрещенную в стране символику, однако он отказался.

«Правоохранители забеспокоились о состоянии здоровья мужчины, поэтому была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — заявили в релизе ведомства. Врачи пришли к заключению, что рижанина не следует госпитализировать.

Тем не менее сотрудники патрульной службы выписали мужчине штраф в размере 250 евро.

Ранее комиссия Сейма Латвии утвердила законопроект, запрещающий ношение советской военной формы, а также использование советской символики. Под запрет на ношение попала форма Красной армии, НКВД и других силовых структур СССР, а также военная форма нацистской Германии.