Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Жителя Риги попытались отвезти в психбольницу из-за георгиевской ленточки

Полиция Риги попыталась отвезти 52-летнего мужчину в психбольницу из-за георгиевской ленты

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Риге полиция попыталась отвезти 52-летнего мужчину в психбольницу за ношение георгиевской ленточки и шапки-ушанки. Об этом со ссылкой на латвийское ведомство сообщает РИА Новости.

Полиция выехала на вызов и увидела местного жителя, выгуливавшего собаку. На нем была шапка-ушанка с серпом и молотом и пятиконечной звездой. Кроме этого, рижанин приколол на одежду георгиевскую ленточку.

Он также сообщил правоохранителям, что поддерживает политику президента России Владимира Путина. Сотрудники полиции попросили мужчину снять запрещенную в стране символику, однако он отказался.

«Правоохранители забеспокоились о состоянии здоровья мужчины, поэтому была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — заявили в релизе ведомства. Врачи пришли к заключению, что рижанина не следует госпитализировать.

Тем не менее сотрудники патрульной службы выписали мужчине штраф в размере 250 евро.

Ранее комиссия Сейма Латвии утвердила законопроект, запрещающий ношение советской военной формы, а также использование советской символики. Под запрет на ношение попала форма Красной армии, НКВД и других силовых структур СССР, а также военная форма нацистской Германии.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Анонсирован новый пакет санкций ЕС против России
Стало известно о новой «красивой» функции в российской соцсети
Объяснены опасные последствия использования глазных капель
Названы округа Москвы с самыми подорожавшими новостройками
ШОС примет Иран в состав организации
Экс-главу «Формулы-1» обвинили в мошенничестве на 400 миллионов фунтов
Электроэнергия в прибалтийских странах за сутки подорожала на 150 процентов
В США рассказали об уязвимости штурмовика A-10
Джонни Депп выпустит песню о суде против Эмбер Херд
Жителя Риги попытались отвезти в психбольницу из-за георгиевской ленточки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.