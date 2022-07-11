Предложен новый механизм образования Земли

Nature Astronomy: Земля сформировалась в результате столкновения множества планетезималей

Ученые Высшей школы технологии Швейцарии в Цюрихе предложили новый механизм формирования Земли. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Преобладающая теория состоит в том, что Земля образовалась из хондритовых астероидов. Этот сценарий не может объяснить точный химический состав мантии и коры планеты, которая бедна летучими элементами, такими как водород и гелий. Чтобы объяснить это противоречие, были выдвинуты различные гипотезы, например, испарение из-за генерации огромного количества тепла. Однако, если бы версия с испарением была бы верна, геологи находили бы меньше легких изотопов, чем в астероидах.

Исследователи провели моделирование, которое показало, что планеты в Солнечной системе формировались постепенно. Сначала маленькие хондритовые «зерна» превратились в планетезимали планетезимали километрового диаметра, накапливая материал за счет гравитационного притяжения. Планетезимали нагревались достаточно сильно, чтобы сформировать металлическое ядро и скалистую мантию. В ходе симуляции множество планетезималей ранней Солнечной системы, образованные при различной температуре, сталкивались друг с другом, образуя планеты с химических составом, сходным с составом Земли и других планет.

По словам авторов, модель можно использовать для предсказания того, насколько состав Меркурия отличается от состава других каменистых планет, а также для определения состава каменистых экзопланет у других звезд.