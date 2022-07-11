Российским партиям перестало хватать средств на бумажную агитацию

«Ведомости»: российские партии сократят использование бумаги в агитации из-за роста цен

На предстоящих осенью региональных и муниципальных выборах российские партии значительно сократят использование бумажной продукции в агитационно-пропагандистских материалах (АПМ). Причиной такой тенденции стало серьезное повышение цен на услуги полиграфии, на 30-40 процентов, пишут «Ведомости».

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов указал, что партия сделает упор на личные встречи кандидатов с избирателями и коммуникацию в соцсетях. По его мнению, отсутствие тиражей заставит более ответственно подходить к «формированию смыслов».

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал, что коммунисты продолжат использовать листовки и газеты, но на них придется потратить больше ресурсов. Где это возможно, партия хотела бы оптимизировать тиражи.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заметил, что социальные сети стали более значимым средством донесения информации, а газеты больше востребованы в сельских территориях. Из-за роста цен партия намерена придерживаться прагматического подхода, оценивая, какие бумажные материалы наиболее востребованы.

Зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Дмитрий Гусев признал, что бумажной пропаганды в этот раз будет меньше, но выразил уверенность, что для победы в Москве будет достаточно встреч на улицах и агитации в соцсетях.

Эксперты отмечают, что заменить газеты соцсетями для старшего поколения непросто. Даже если граждане старшего возраста активно пользуются некоторыми соцсетями, например «Одноклассниками», опираться на подобные ресурсы при формировании своих политических предпочтений они не привыкли.

В отрасли отмечают, что повышение цен на бумагу связано с увеличением стоимости расходных материалов, ведь печатные пластины, краска, расходники и запчасти для печатных машин поставляются из-за рубежа. По данным Росстата, с 2017 года производство бумаги в России сократилось более чем в 2,5 раза.

С момента ввода российских войск на территорию Украины крупнейшие международные игроки начали отказываться от работы в России. Такое решение приняли финская Stora Enso и американская SvetoCopy.