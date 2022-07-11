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Еврокомиссия оценила правомерность передачи турбины России на фоне санкций

Еврокомиссия признала правомерность передачи турбины для «Северного потока» России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Товары и технологии, связанные с транспортировкой российского природного газа, не подпадают под европейские санкции, сказала представитель Еврокомиссии (ЕК) Йоханнес Барк, передает РИА Новости.

Таким образом, ЕК признала правомерность передачи турбины для «Северного потока» России на фоне сообщений о нарушении санкций. «Мы внимательно наблюдали за этой ситуацией и приняли к сведению решение Канады вернуть эту турбину Германии после обслуживания, которое проводилось в Канаде» — оценил ситуацию Барк.

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Решение канадских властей вернуть турбину возмутило главу оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергея Макогона. «Это очень плохой прецедент исключения из санкций», — считает он. Глава ГТС также подчеркнул, что «Газпром» сможет увеличить газоснабжение «и без этой турбины», направив поток через Польшу и Украину.

Немецкое правительств ожидает, что с возвратом турбины исчезнет причина для сокращения объемов прокачки газа по трубопроводу.

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Платон Щукин
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