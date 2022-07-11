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В Германии высказались о передаче турбины для «Северного потока» России

Германия ожидает восстановления прежних объемов прокачки газа из России

Фото: Stefan Sauer / Global Look Press

Немецкое правительств ожидает, что с возвратом турбины Siemens «Северному потоку» исчезнет причина для сокращения объемов прокачки газа по трубопроводу, сказала заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман, передает РИА Новости.

«Мы приветствуем решение канадских партнеров, таким образом отпадает основная причина, почему поставляется меньше газа», — отметила она. Власти ожидают восстановления прежних объемов прокачки газа из России.

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В июне «Газпром» заявил о технических проблемах с газопроводом. В компании пояснили, что газоперекачивающие агрегаты (ГПА) бренда Siemens находятся на ремонте в Канаде и не могут вернуться в Россию из-за санкций. В начале июля Канада согласилась вернуть турбину. Она может оправить ее ориентировочно после 14 июля.

ГПА, вероятно, отправят по морю сначала в Германию, а потом уже в Россию. Транспортировка может занять около двух недель. Таким образом, турбина прибудет в Россию после окончания технических работ на «Северном потоке», которые идут с 11 по 21 июля.

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Платон Щукин
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