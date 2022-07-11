Объяснены опасные последствия использования глазных капель

Офтальмохирург Татьяна Шилова: глазные капли могут привести к воспалению сосудов

Глазные капли могут привести к воспалению сосудов и не решат проблему дискомфорта в глазах. Об этих и других опасных последствиях частого использования капель «Газете.ру» рассказала ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции Татьяна Шилова.

По словам Шиловой, многие люди, которые работают за компьютером, прибегают к использованию глазных капель, чтобы снять зуд или жжение в глазах. При этом, по ее словам, капли не устраняют причину дискомфорта, а лишь на время снимают симптомы. «Сосудосуживающие капли сразу же снимают симптомы, но имеют и обратную сторону. Бесконтрольное их использование приводит к привыканию. Снижается чувствительность рецепторов, воспаление сосудов становится хроническим», — объяснила она.

Шилова предупредила, что частое использование капель может привести к хроническому воспалению сосудов глаз. В заключение она сообщила, что не стоит самостоятельно подбирать капли, чтобы избежать осложнений, и посоветовала обращаться за помощью к специалисту.

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