Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Объяснены опасные последствия использования глазных капель

Офтальмохирург Татьяна Шилова: глазные капли могут привести к воспалению сосудов

Фото: Shutterstock

Глазные капли могут привести к воспалению сосудов и не решат проблему дискомфорта в глазах. Об этих и других опасных последствиях частого использования капель «Газете.ру» рассказала ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции Татьяна Шилова.

По словам Шиловой, многие люди, которые работают за компьютером, прибегают к использованию глазных капель, чтобы снять зуд или жжение в глазах. При этом, по ее словам, капли не устраняют причину дискомфорта, а лишь на время снимают симптомы. «Сосудосуживающие капли сразу же снимают симптомы, но имеют и обратную сторону. Бесконтрольное их использование приводит к привыканию. Снижается чувствительность рецепторов, воспаление сосудов становится хроническим», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Американские онкологи были поражены увиденным» СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
«Американские онкологи были поражены увиденным»СССР совершил революцию в борьбе с раком. Почему построенная Союзом система рухнула?
31 марта 2021
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017

Шилова предупредила, что частое использование капель может привести к хроническому воспалению сосудов глаз. В заключение она сообщила, что не стоит самостоятельно подбирать капли, чтобы избежать осложнений, и посоветовала обращаться за помощью к специалисту.

Ранее терапевт Азизхон Аскаров предупредил об опасности приема анальгетиков и мочегонных в жару. По его словам, прием этих препаратов может вызвать боли в животе и перепады давления.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
МИД Украины призвал Запад поставить Киеву тяжелое оружие из-за указа Путина
Бывшая жена Гуфа рассказала о покупке кровати за сотни тысяч рублей
Королевская семья обратилась к выигравшей Уимблдон бывшей российской теннисистке
Названы последствия равенства курсов доллара и евро
Грузинского вора в законе Гоги Питерского избили на турецком пляже
Мужчина научился бегать на четвереньках и улучшил физическую форму
Девушка ослепла из-за тату на глазах и назвала плюсы новой внешности
Байден пообещал ужесточить закон об обороте оружия
Мошенников арестовали за кражу миллионов у матери погибшего на Украине военного
В Крыму избили военнослужащего за одежду с символом Z
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.