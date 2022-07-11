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Фура загорелась на трассе в Подмосковье и попала на видео

В Подмосковье после столкновения трех машин на ЦКАД загорелась фура, перевозившая масло

В Подмосковье на ЦКАД после столкновения трех автомобилей загорелась фура, которая перевозила масло. Видео с места происшествия публикует РЕН ТВ.

Инцидент произошел на трассе в районе деревни Стародальня, где столкнулись UAZ Patriot, фургон Ford Transit и грузовик с полуприцепом. В результате происшествия в фуре произошел пожар.

На опубликованных кадрах видно, как горящий грузовик тушат пожарные. Прицеп автомобиля полностью выгорел. Кроме того, на видео попал сильно поврежденный из-за столкновения фургон.

В результате происшествия пострадал водитель фуры, получивший ожоги ног. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Московской области. Информации о погибших нет.

В районе аварии перед съездом на Ленинградское шоссе образовалась крупная пробка.

Ранее на трассе в подмосковном Сергиевом Посаде взорвалась фура. На кадрах с места происшествия видно, что от кузова машины осталось только его основание с колесами.

Ударная волна
Константин Лысяков
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