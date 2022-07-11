Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач назвала способ распознать непереносимость глютена без анализов

Нутрициолог Росси: проверить непереносимость глютена можно с помощью домашнего теста

Фото: Anton / Unsplash

Проверить себя на непереносимость глютена можно в домашних условиях. В интервью порталу «Доктор Питер» гастроэнтеролог-нутрициолог Меган Росси назвала простой способ распознать эту особенность без анализов.

Нутрициолог объяснила, что глютен — это белок, содержащийся в пшенице и прочих злаковых, который может спровоцировать проблемы с ЖКТ при непереносимости. «Есть явные признаки, при которых врач захочет проверить вас на целиакию. Среди них хроническая усталость, анемия, необъяснимая потеря веса и язвы во рту», — сказала Росси.

Однако узнать о непереносимости глютена можно и самостоятельно при помощи домашнего теста. Тестирование займет восемь дней при отсутствии побочных реакций, но предварительно из рациона на две недели нужно исключить все продукты, содержащие глютен: хлеб, выпечку, макаронные изделия и соевый соус.

Материалы по теме:
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье» Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
«Россияне не особенно склонны заботиться о своем здоровье»Диетолог развенчивает популярные мифы о здоровом образе жизни
14 апреля 2017
Из жизни травоядных Семь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
Из жизни травоядныхСемь знаменитостей, про которых не подумаешь, что они — веганы
10 марта 2016

«Суть теста в том, что вы будете вводить в рацион по кусочку хлеба: либо обычного пшеничного, либо плацебо (без пшеницы и глютена)», — отметила Росси. Она посоветовала привлечь к эксперименту помощника, который будет «маскировать» глютен в пище, чтобы избежать эффекта самовнушения.

Первый день нутрициолог предложила начать с одного кусочка продукта с глютеном, на второй — оценить состояние и проверить наличие симптомов целиакии. «Если появились симптомы, подождите несколько дней, пока они не исчезнут, и повторите день первый с половиной дозы того же тестируемого продукта», — проинструктировала Росси. Она порекомендовала постепенно вводить в рацион «запретные продукты», а затем отслеживать реакцию организма.

В конце теста нужно попросить помощника рассказать, какой из видов хлеба был с глютеном. «Если вы ели пшеничный и все было в порядке, значит, причиной нарушений не является глютен», — объяснила врач. Если человек обнаружил, что от пшеничного хлеба появились симптомы, то нужно исключить непереносимость другого его компонента — фруктана. Для этого гастроэнтеролог предложила съесть во время еды зубчик чеснока или лука. «Если при этом нет никаких реакций со стороны ЖКТ, значит, у вас действительно скорее всего чувствительность к глютену, не связанная с целиакией», — заключила она.

Ранее врач Татьяна Романенко рассказала о неочевидных причинах повышения уровня сахара в крови. По ее словам, он может колебаться из-за приема гормональных препаратов.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса и Украины
Появились подробности взрыва на железнодорожных путях в Брянской области
Петербуржцев предупредили о приближении опасного циклона
Оценена вероятность отставки Шольца после скандала с наркотиками
На Украине описали планы по разминированию Черного моря
Еврокомиссия оценила правомерность передачи турбины России на фоне санкций
Умер певец и актер Адам Уэйд
Любителям статей облегчат жизнь
Украинцы захотели пригласить Джонсона в Киев
Германия подтвердила остановку прокачки газа по «Северному потоку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.