Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Подмосковный губернатор поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с каршерингом

Воробьев поручил оказать помощь трем пострадавшим в ДТП с участием каршеринга в Люберцах
Начало событий в новости В Подмосковье каршеринг протаранил людей на пешеходном переходе
Андрей Воробьев

Андрей Воробьев. Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в ДТП с участием каршеринга в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства, передает телеканал «360».

Кроме того, он поручил правоохранительным органам Подмосковья установить все обстоятельства случившегося. В ДТП с участием каршеринга пострадали три человека, в том числе 14-летняя школьница. «Поручаю нашему блоку здравоохранения, в частности первому заместителю председателя правительства Светлане Стригунковой проконтролировать, чтобы людям оказали всю необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул Воробьев.

Ранее очевидцы сняли на видео последствия наезда каршеринга на людей возле остановки в Люберцах. На появившихся кадрах видно, что в результате ДТП машина каршеринга не получила сильных повреждений. На видео также попала работа сотрудников скорой помощи, которые госпитализируют пострадавших.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
МИД Украины призвал Запад поставить Киеву тяжелое оружие из-за указа Путина
Бывшая жена Гуфа рассказала о покупке кровати за сотни тысяч рублей
Королевская семья обратилась к выигравшей Уимблдон бывшей российской теннисистке
Названы последствия равенства курсов доллара и евро
Грузинского вора в законе Гоги Питерского избили на турецком пляже
Мужчина научился бегать на четвереньках и улучшил физическую форму
Девушка ослепла из-за тату на глазах и назвала плюсы новой внешности
Байден пообещал ужесточить закон об обороте оружия
Мошенников арестовали за кражу миллионов у матери погибшего на Украине военного
В Крыму избили военнослужащего за одежду с символом Z
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.