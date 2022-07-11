Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Подмосковье каршеринг протаранил людей на пешеходном переходе

Каршеринг сбил людей на переходе в подмосковных Люберцах, пострадали три человека

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В подмосковных Люберцах водитель каршеринга протаранил людей на пешеходном переходе. Об этом в понедельник, 11 июля, со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД сообщает АГН «Москва».

Авария произошла на Октябрьском проспекте. Мужчина за рулем автомобиля Kia проехал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу и сбил трех переходивших дорогу пешеходов.

После машина врезалась в автомобиль такси, припаркованный рядом с автобусной остановкой. В результате аварии пострадали три человека, среди которых 14-летняя школьница. Их доставили в больницу.

Ранее в июле водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Новосибирске.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Анонсирован новый пакет санкций ЕС против России
Электроэнергия в прибалтийских странах за сутки подорожала на 150 процентов
В США рассказали об уязвимости штурмовика A-10
Джонни Депп выпустит песню о суде против Эмбер Херд
Жителя Риги попытались отвезти в психбольницу из-за георгиевской ленточки
Матвиенко отреагировала на указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев
Стала известна судьба Sephora в России
Гимнастке Байлз предложили детскую раскраску в самолете
Бывшего чиновника арестовали по делу о строительстве метро в Красноярске
Появились кадры с последствиями наезда каршеринга на пешеходов в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.