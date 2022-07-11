В Подмосковье каршеринг протаранил людей на пешеходном переходе

Каршеринг сбил людей на переходе в подмосковных Люберцах, пострадали три человека

В подмосковных Люберцах водитель каршеринга протаранил людей на пешеходном переходе. Об этом в понедельник, 11 июля, со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД сообщает АГН «Москва».

Авария произошла на Октябрьском проспекте. Мужчина за рулем автомобиля Kia проехал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу и сбил трех переходивших дорогу пешеходов.

После машина врезалась в автомобиль такси, припаркованный рядом с автобусной остановкой. В результате аварии пострадали три человека, среди которых 14-летняя школьница. Их доставили в больницу.

Ранее в июле водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке общественного транспорта в Новосибирске.