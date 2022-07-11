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Появились кадры с последствиями наезда каршеринга на пешеходов в Подмосковье

Очевидцы сняли на видео последствия наезда каршеринга на людей возле остановки в Люберцах

В сети появились кадры с последствиями аварии с участием автомобиля каршеринга, который совершил наезд на пешеходов возле автобусной остановки в подмосковных Люберцах. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На снятой очевидцем записи видно, что в результате ДТП машина каршеринга не получила сильных повреждений. Рядом стоит автомобиль такси, у которого отлетел передний бампер. На кадры также попала работа сотрудников скорой помощи, которые госпитализируют пострадавших.

Авария произошла вечером 11 июля на Октябрьском проспекте. Предварительно установлено, что водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех пересекавших дорогу пешеходов, после чего врезался в припаркованный рядом с остановкой автомобиль такси. Людей доставили в больницу.

Ранее в Новосибирске водитель каршеринга не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла женщина.

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