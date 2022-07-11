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Индонезия изменила правила пребывания туристов в стране

АТОР: Индонезия с 22 июля вводит ПЦР-тест для внутренних путешествий по стране

Фото: Shutterstock

Власти Индонезии ужесточили ограничения из-за COVID-19 для иностранцев, в том числе россиян. Информация об этом появилась на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно нововведениям, с 22 июля для внутренних путешествий по стране отдыхающие вне зависимости от статуса вакцинации должны сдавать ПЦР-тест. Отмечается, что правила пребывания туристов были изменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в республике.

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«Если турист прилетел на Бали, а потом решил еще отправиться на остров Ява, Ломбок или желает доехать до острова Комодо, то перед отъездом нужно будет сделать ПЦР-тест, — пояснили в АТОР. — При этом для посещения соседних островов Нуса Лембонган и Нуса Пенида ПЦР-тест не потребуется — эти острова считают частью Бали».

Отмечается, что для въезда в страну россиянам необходим сертификат вакцинации «Спутником V» или документ о медотводе. При этом справка должна быть выдана только государственным медицинским учреждением, переведена на английский язык и заверена нотариусом.

Ранее в июне специалисты АТОР раскрыли отечественным туристам стоимость летнего отдыха на Бали. По данным туроператора, стоимость десятидневной путевки на азиатский остров стартует от шести тысяч долларов (366 тысяч рублей) на двоих. В сумму включены перелет и проживание в трехзвездочной гостинице. 

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Валентина Процкова
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