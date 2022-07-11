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Умер звезда вестернов Л. К. Джонс

Актер и режиссер Л. К. Джонс умер в возрасте 94 лет
Л. К. Джонс

Л. К. Джонс. Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Ушел из жизни американский актер, режиссер, сценарист Джастас Эллис Маккуин-младший, известный под псевдонимом Л. К. Джонс. Об этом сообщает Deadline.

Джонс умер естественной смертью в своем доме в Голливуде 9 июля в возрасте 94 лет.

Звезда вестернов родился в 1927 году в Бомонте, штат Техас. В кино он дебютировал в 1955 году, сыграв в военном фильме «Боевой клич» роль рядового Л. К. Джонса, чье имя он позаимствовал в качестве псевдонима.

Актер известен по фильмам «Дикая банда», «Скачи по горам», «Вали отсюда, Джо», «Джек Булл», «Казино», «На грани», «Река смерти», «Маска Зорро» и другим. Джонс также сыграл в сериалах «Перри Мэйсон», «Отступник», «Коломбо», «Команда "А"» и «Лэсси».

В 1975 году Л. К. Джонс срежиссировал постапокалиптический фильм «Парень и его пес», рассказывающий про панка и собаку с телепатическими способностями. Картина была основана на одноименной повести писателя-фантаста Харлана Эллисона. Джонс адаптировал сюжет книги для сценария, за что получил вместе с Эллисоном премию в области научной фантастики «Хьюго».

У Джонса остались двое сыновей и дочь.

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