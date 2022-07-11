Дочери Карпина остались без Fan ID

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина не смогла оформить Fan ID дочерям

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья заявила, что не смогла оформить Fan ID для дочерей специалиста. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Супруга наставника «Ростова» и национальной команды заявила, что при оформлении документов на портале госуслуг система не обрабатывает заявку, так как у детей нет российских свидетельств о рождении. Пока дети остались без Fan ID, но жена Карпина заявила, что будет оформлять недостающие документы.

Супруга тренера также выразила удивление тем, что наставник сборной России должен оформлять документ на общих основаниях. «Когда тренеры РПЛ получают карту так же, как и болельщики, — это очень непонятная система», — отметила она.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.