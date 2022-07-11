Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
Завтра
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Карабах
Завтра
19:00 (Мск)
Лех П
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
13 июля
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
13 июля
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Дочери Карпина остались без Fan ID

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина не смогла оформить Fan ID дочерям

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья заявила, что не смогла оформить Fan ID для дочерей специалиста. Об этом сообщает «Рейтинг букмекеров».

Супруга наставника «Ростова» и национальной команды заявила, что при оформлении документов на портале госуслуг система не обрабатывает заявку, так как у детей нет российских свидетельств о рождении. Пока дети остались без Fan ID, но жена Карпина заявила, что будет оформлять недостающие документы.

Супруга тренера также выразила удивление тем, что наставник сборной России должен оформлять документ на общих основаниях. «Когда тренеры РПЛ получают карту так же, как и болельщики, — это очень непонятная система», — отметила она.

Госдума приняла закон о введении Fan ID в декабре 2021-го. Паспорт болельщика применялся в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на стадион каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя.

Синдром отмены: Россия
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Курс доллара упал
Собчак высказалась о предложении полностью запретить ЛГБТ-пропаганду в России
Повар-тиктокер перечислил эффективные способы экономить продукты
В России проведут распродажу жилья по старым ценам
Космодром Восточный позволит запускать все космические аппараты из России
Любителям статей облегчат жизнь
Главу российского госучреждения обвинили в получении миллионной взятки
В МИД России высказались о нежелании ЕС решить проблему транзита с Литвой
В США предложили разрешить Украине наносить удары по России
Психолог дала советы при встрече с автохамом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.