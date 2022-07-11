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Украинцы захотели пригласить Джонсона в Киев

Посол в Лондоне Пристайко: украинцы соберут деньги, чтобы пригласить Джонсона в Киев

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что украинцы захотели пригласить британского премьер-министра Бориса Джонсона в Киев, для чего им придется собрать деньги. Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News, передает РИА Новости.

По его словам, британский политик был крайне популярен на Украине. «Чтобы объяснить вам, насколько он был популярен: украинцы только что успешно собрали достаточно денег, чтобы купить пару дронов турецкого производства через краудфандинг», — сказал Пристойко.

Он добавил, что жители Украины оценили «по достоинству» внешность Джонсона и то, как он разговаривал с депутатами Верховной Рады. Посол выразил надежду, что преемник Джонсона будет похож на него.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поблагодарил Бориса Джонсона за поддержку страны. По его словам, Джонсон проявил лидерские качества и оказал стране поддержку «в самые трудные времена».

7 июля Джонсон объявил о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Он также заявил, что покидает пост лидера Консервативной партии. Политик был вынужден сложить с себя полномочия после громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора партии Криса Пинчера.

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Алевтина Запольская
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