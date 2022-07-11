Матвиенко сообщила о готовности Совфеда «собраться в любой момент»

Спикер Матвиенко сообщила, что СФ готов «собраться в любой момент» в случае необходимости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пока не видит вопросов, относящихся к компетенции верхней палаты и требующих сбора сенаторов на внеплановое заседание. Она заверила, что в случае необходимости СФ будет готов «собраться в любой момент», передает ТАСС.

Она предложила дождаться 15 июля, когда Госдума проведет внеочередное заседание. «Если действительно, как я предполагаю, там не будет вопросов, относящихся к нашей компетенции, то мы собираться, конечно, не будем. Если необходимость будет, мы обязательно это сделаем», — пояснила журналистам Матвиенко.

11 июля председатель Вячеслав Володин рассказал, что на внеочередном заседании Госдумы рассмотрят меры по поддержке россиян. С 4 июля на рассмотрение Госдумы поступило 42 законопроекта, за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив, разъяснил спикер нижней палаты российского парламента.

До этого сообщалось, что совет Государственной Думы назначил внеочередное заседание нижней палаты парламента на пятницу, 15 июля. Подчеркивалось, что будут рассмотрены правительственные инициативы, а также вопросы, которые требуют неотложного решения.

7 июля Госдума завершила весеннюю сессию и ушла в отпуск.