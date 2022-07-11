Власти Запорожской области сообщили о взрыве в Мелитополе

Представитель властей Запорожской области Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о взрыве в Мелитополе, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мелитополь. Громко. Подробности позже», — написал представитель властей.

12 июня при срабатывании взрывного устройства у здания главного управления МВД в Мелитополе пострадали два человека. Замначальника ГУ МВД Алексей Селиванов отметил, что в городе произошел теракт. Неизвестные прикрепили механизм к мусорному баку возле помещения ведомства. Мощность взорванного предмета составила около 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте.

В тот же день в городе Бердянск, расположенном в Запорожской области, произошла серия взрывов. Позднее причиной произошедшего назвали короткое замыкание на трансформаторной подстанции.