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Власти Запорожской области сообщили о взрыве в Мелитополе

Представитель властей Запорожской области Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал о взрыве в Мелитополе, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мелитополь. Громко. Подробности позже», — написал представитель властей.

12 июня при срабатывании взрывного устройства у здания главного управления МВД в Мелитополе пострадали два человека. Замначальника ГУ МВД Алексей Селиванов отметил, что в городе произошел теракт. Неизвестные прикрепили механизм к мусорному баку возле помещения ведомства. Мощность взорванного предмета составила около 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте.

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В тот же день в городе Бердянск, расположенном в Запорожской области, произошла серия взрывов. Позднее причиной произошедшего назвали короткое замыкание на трансформаторной подстанции.

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Марина Совина
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