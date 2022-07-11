Минобороны раскрыло потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска

МО РФ: потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска превысили 70%

Потери 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска за время боевых действий превысили 70 процентов личного состава. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение семьи погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за минувшие сутки высокоточным оружием уничтожили склад вооружения, где хранилось свыше 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.

Кроме того, истребитель Су-35С ВКС России в ходе воздушного боя сбил штурмовой самолет Су-25 ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.