Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны раскрыло потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска

МО РФ: потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска превысили 70%

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Потери 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска за время боевых действий превысили 70 процентов личного состава. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, командование бригады целенаправленно вводит в заблуждение семьи погибших военнослужащих, оформляя их как пропавших без вести или дезертировавших.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России за минувшие сутки высокоточным оружием уничтожили склад вооружения, где хранилось свыше 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним.

Кроме того, истребитель Су-35С ВКС России в ходе воздушного боя сбил штурмовой самолет Су-25 ВСУ, добавили в оборонном ведомстве.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска
В Совфеде сочли пиар-ходом анонс Украиной контрнаступления
Нацполицию Украины обвинили в насильственной эвакуации жителей ДНР
В России устранили препятствие для прокачки нефти из Казахстана
Россиянам раскрыли еще один способ пробраться в Европу
В реке нашли отправленное 44 года назад послание в бутылке
Погба вернулся в «Ювентус»
МЧС экстренно предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре в Москве
Власти оценят доходы 10 процентов самых обеспеченных и необеспеченных россиян
Назван срок окончательного ухода Nike из Pоссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.