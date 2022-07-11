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Российский истребитель в воздушном бою сбил украинский штурмовик Су-25

Минобороны заявило, что российский истребитель Су-35С сбил украинский штурмовик Су-25
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Marko Djurica / Reuters

Истребитель Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России в ходе воздушного боя сбил штурмовой самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 11 июля, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, самолет противника был уничтожен в небе в районе села Богатырь в Донецкой народной республике (ДНР).

Конашенков также сообщил, что ВКС России нанесли удар по пунктам расположения наемников под Харьковом. В результате атаки были уничтожены около 250 вражеских военных и порядка 25 единиц бронетехники и автомобилей.

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По данным Минобороны России, всего с начала проведения спецоперации на Украине российские войска уничтожили 3132 орудия полевой артиллерии и миномета, 4149 единиц военной автомобильной спецтехники, 741 боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО), 354 зенитных ракетных комплекса (ЗРК), 1506 беспилотников, 243 самолета и 137 вертолетов ВСУ.

Накануне, 10 июля, ведомство сообщило, что российские летчики за сутки сбили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29. Авиация противника была уничтожена в небе над ДНР.

Ударная волна
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Константин Лысяков
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