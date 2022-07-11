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Момент наезда каршеринга на людей в Подмосковье попал на видео

Дорожные камеры засняли момент наезда каршеринга на людей в подмосковных Люберцах

Дорожные камеры сняли момент наезда каршеринга на автобусную остановку с людьми в подмосковных Люберцах. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На появившихся кадрах видно, как автомобиль каршеринга мчится на большой скорости и сбивает переходящих через дорогу людей.

Позже в беседе с правоохранителями водитель признался, что сбил людей на остановке из-за плохого самочувствия, пишет KP.RU. Версия автомобилиста о кратковременной потере сознания подвергнется тщательной проверке.

До этого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение оказать всю необходимую помощь трем пострадавшим в ДТП. Кроме того, он поручил правоохранительным органам Подмосковья установить все обстоятельства произошедшего.

О случившемся на Октябрьском проспекте в Люберцах стало известно 11 июля. Предварительно установлено, что водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех переходивших дорогу пешеходов, после чего врезался в припаркованное рядом с остановкой такси. Потерпевших доставили в больницу.

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