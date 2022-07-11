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Участник «Евровидения» от России назвал москвичей пестрой массой

Российский певец Петр Налич назвал москвичей пестрой массой
Петр Налич

Петр Налич. Фото: Александр Жданов / Коммерсантъ

Певец, представлявший Россию на «Евровидении-2010», Петр Налич рассказал, что не может выделить несколько черт, которыми москвичи отличались бы от жителей других городов. Своим мнением музыкант поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Среди отличий жителей Москвы он назвал особое произношение некоторых звуков. «Москвичи — это настолько пестрая масса, что, кроме аканья, ничего и не придумаешь. 90 процентов москвичей стали таковыми в прошлом, максимум в позапрошлом поколении. Так что все мы немосквичи в известной степени», — отметил певец.

Налич также отметил, что родился в Москве и сейчас живет в районе между станциями метро «Курская» и «Чистые пруды». Среди своих любимых мест он назвал Переведеновский переулок, где сохранились здания, построенные в начале XX века, а позже были отреставрированы.

Ранее свое мнение о москвичах высказала также режиссер Светлана Дружинина. Она назвала жителей столицы самыми большими оптимистами, а среди отличительных качеств выделила целенаправленность.

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Нина Ташевская
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