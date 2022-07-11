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Стала известна дата похорон Пьера Нарцисса в Камеруне

Певца Пьера Нарцисса похоронят в деревне Дибомбари в Камеруне 23 июля

Фото: Andrei Ladygin / Russian Look / Globallookpress.com

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс будет похоронен в деревне Дибомбари (Камерун) 23 июля. Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря посольства африканской страны в России Тангу Биангу, которое передает РИА Новости.

«Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой», — назвал он дату и место.

Пьер Нарцисс умер 21 июня в Москве. Исполнитель песен скончался в результате остановки сердца в ходе операции на почках. Сообщалось, что певец страдал от подагры, а также от почечной и сердечной недостаточности. Ему было 45 лет.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц».

Ранее сообщалось о том, что вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на сотрудничавший с артистом ММА-промоушен.

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Дениза Мацаева
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