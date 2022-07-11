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На Украине заявили о смене хода конфликта из-за западного оружия

Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о смене хода конфликта из-за поставок оружия

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Поставленное Киеву западное оружие уже меняет ход конфликта. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По его словам, количественные преимущества российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью, и западное оружие уже меняет ход конфликта. «И это мы еще не начинали», — процитировал Данилов президента России Владимира Путина.

Ранее российский лидер заявил, что западные и украинские лидеры выступают с заявлениями о возможности победить Россию на поле боя, однако Москва еще не показала весь свой потенциал. «Желание Запада воевать с нами до последнего украинца — это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез еще ничего не начинали», — предупредил он.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин ранее отмечал, что полностью остановить поставки натовского оружия на Украину невозможно, однако определенная часть оружия уже уничтожена. Специалист отметил, что снизить эффект от поставок можно дальнейшей интенсификацией ударов по коммуникациям, по железным дорогам и мостам.

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Варвара Кошечкина
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