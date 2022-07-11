Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Samsung перестанет выпускать смартфоны с Exynos

Инсайдер Мин-Чи Ко: Samsung полностью перейдет на процессоры Qualcomm для своих флагманов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Samsung перестанет использовать процессоры Exynos, отказавшись от них в пользу чипов Qualcomm. Об этом в своем Twitter сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, корейская компания намерена использовать процессоры от Qualcomm в телефонах флагманской линейки Samsung Galaxy S23. Мин-Чи Ко заявил, что созданный ими чип Exynos нового поколения заметно уступает в производительности новым процессорам серии Snapdragon. Полный переход должен состояться в начале 2023 года — в эти сроки запланирован выход серии Galaxy S23.

В настоящий момент флагманские телефоны Samsung выпускаются с процессорами Snapdragon или Exynos — в зависимости от региона продаж. По данным Ко, чипами Exynos оснащено около 70 процентов смартфонов актуальной флагманской серии Galaxy S22.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

Инсайдер отметил, что будущий процессор Qualcomm SM8550 отличается повышенной производительностью благодаря четырехнанометровому техпроцессу. Чип, отличающийся высокой мощностью и энергоэффективностью, будет произведен компанией TSMC. Также Мин-Чи Ко спрогнозировал, что новый процессор Qualcomm получит большую долю на рынке премиальных Android-смартфонов в 2023 году: «Увеличение доли рынка принесет значительную пользу Qualcomm и TSMC».

В конце февраля специалисты блога Computer Base выяснили, что выпущенный в 2019 году смартфон Apple оказался мощнее нового флагмана Samsung. Согласно тестам, Apple A13 Bionic показал более высокие результаты, чем новый чип Exynos 2200.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска
В Совфеде сочли пиар-ходом анонс Украиной контрнаступления
Нацполицию Украины обвинили в насильственной эвакуации жителей ДНР
В России устранили препятствие для прокачки нефти из Казахстана
Россиянам раскрыли еще один способ пробраться в Европу
В реке нашли отправленное 44 года назад послание в бутылке
Погба вернулся в «Ювентус»
МЧС экстренно предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре в Москве
Власти оценят доходы 10 процентов самых обеспеченных и необеспеченных россиян
Назван срок окончательного ухода Nike из Pоссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.