Samsung перестанет выпускать смартфоны с Exynos

Инсайдер Мин-Чи Ко: Samsung полностью перейдет на процессоры Qualcomm для своих флагманов

Samsung перестанет использовать процессоры Exynos, отказавшись от них в пользу чипов Qualcomm. Об этом в своем Twitter сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, корейская компания намерена использовать процессоры от Qualcomm в телефонах флагманской линейки Samsung Galaxy S23. Мин-Чи Ко заявил, что созданный ими чип Exynos нового поколения заметно уступает в производительности новым процессорам серии Snapdragon. Полный переход должен состояться в начале 2023 года — в эти сроки запланирован выход серии Galaxy S23.

В настоящий момент флагманские телефоны Samsung выпускаются с процессорами Snapdragon или Exynos — в зависимости от региона продаж. По данным Ко, чипами Exynos оснащено около 70 процентов смартфонов актуальной флагманской серии Galaxy S22.

Инсайдер отметил, что будущий процессор Qualcomm SM8550 отличается повышенной производительностью благодаря четырехнанометровому техпроцессу. Чип, отличающийся высокой мощностью и энергоэффективностью, будет произведен компанией TSMC. Также Мин-Чи Ко спрогнозировал, что новый процессор Qualcomm получит большую долю на рынке премиальных Android-смартфонов в 2023 году: «Увеличение доли рынка принесет значительную пользу Qualcomm и TSMC».

В конце февраля специалисты блога Computer Base выяснили, что выпущенный в 2019 году смартфон Apple оказался мощнее нового флагмана Samsung. Согласно тестам, Apple A13 Bionic показал более высокие результаты, чем новый чип Exynos 2200.