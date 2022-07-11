Евро предрекли дальнейшее ослабление к доллару

Аналитик УК «Открытие» Федорович предрек дальнейшее ослабление евро к доллару

Тенденция ослабления евро к доллару, вероятнее всего, сохранится в ближайшем будущем из-за крайне низкой базовой ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также из-за роста санкционных ограничений, оказавшихся очень болезненными для экономики Евросоюза, заявил в разговоре с «Лентой.ру» финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович.

Курс евро к доллару 11 июля опустился до рекордного почти за 20 лет уровня — ниже 1,01 евро за доллар, на минимуме составляя 1,0096 евро за доллар, свидетельствуют данные торгов.

ЕЦБ существенно отстает в темпах ужесточения денежно-кредитной политики от остальных крупнейших центральных банков, — объяснил Федорович. — В то время как базовая ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) достигла диапазона 1,5-1,75 процентов, базовая ставка ЕЦБ все еще остается на уровне около нуля. После ожидаемых повышений ставки центральными банками в конце июля ставка ЕЦБ все еще будет существенно ниже диапазона ФРС.

В то же время, по словам аналитика, рост санкционных ограничений, а также существующие логистические проблемы значительно более чувствительны для Европы, чем для США. Из-за этого сформировались ожидания более значительного снижения экономической активности в ЕС, по сравнению со Штатами.

«В совокупности эти факторы уже привели к падению евро по отношению к доллару США и высока вероятность, что эта тенденция может сохраниться в ближайшем будущем», — заключил Федорович.

Напомним, в США Федеральная резервная система активно повышает ставку по федеральным фондам, которая выполняет роль ключевой. Инвесторы в таких обстоятельствах переориентируют свои вложения из европейских активов в американские, продавая евро и покупая доллары.