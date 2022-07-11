Россиянин забил отца до смерти и снял убийство на камеру

В Тверской области под суд пойдет мужчина, снявший на камеру жестокое убийство отца

В Тверской области суд рассмотрит дело местного жителя, обвиняемого в жестоком убийстве отца. Об этом в понедельник, 11 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 30 октября 2021 года пьяный мужчина поссорился с отцом и 50 раз ударил его ножом, после чего избил до смерти и снял на камеру телефона, оскорбляя жертву.

Известно, что когда на место преступления прибыла скорая помощь, фигурант не пускал медиков в квартиру, из-за чего спасти пострадавшего не удалось.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Котельниковском районе Волгоградской области правоохранители задержали ранее судимого 21-летнего местного жителя, который причинил тяжкий вред здоровью 28-летнему мужчине, вонзив в того нож.