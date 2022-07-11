Оценена вероятность лишиться жилья из-за незаконной перепланировки

Эксперт Гоненко заявила, что квартиру с незаконной перепланировкой могут продать на торгах

Владелица компании «Национальный центр перепланировок и реконструкций» Светлана Гоненко оценила вероятность лишиться жилья из-за незаконной перепланировки. Она уточнила, что такую квартиру могут продать на торгах, если владелец отказался по решению суда привести ее в первоначальный вид, передает РИА Новости.

Эксперт отметила, что россияне зачастую забывают, что при покупке жилья на первичном рынке со свободной планировкой работы также необходимо узаконить. На вторичном рынке доля квартир с перепланировкой составляет примерно 50 процентов, обычно хозяева объединяют санузел с ванной, кухню с комнатой, демонтируют кладовые.

По словам Гоненко, пожаловаться в жилинспекцию на незаконную перепланировку может любой человек, посетивший квартиру, например, соседи или специалисты газовой службы. После этого жилищная инспекция может прийти с внеплановой проверкой.

Если владелец откажется ее пустить, то сотрудник ведомства может получить доступ в помещение через суд, добавила эксперт. Собственнику грозит штраф до 2,5 тысячи рублей, а если работы нельзя узаконить, то его обяжут привести жилье в первозданный вид.

«Если это требование не выполняется, то жилинспекция может подать иск в суд с требованием вернуть квартиру в первоначальный вид. Когда собственник отказывается выполнять решение суда, квартира продается с торгов», — пояснила Гоненко.

Ранее сообщалось, что в Хорошевском районе Москвы обнаружили незаконную перепланировку — владелица жилья самовольно изменила облик квартиры. Ремонт разозлил соседа, который обратился с жалобой в Мосжилинспекцию.

В Мосжилинспекции выяснили, что россиянка самовольно снесла несущие перегородки и возвела новые стены, а также перенесла сантехническое оборудование. Сотрудники надзорного органа обязали нарушительницу вернуть квартире исходный облик.