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Стали известны подробности нападения неизвестного на детей в российском лагере

Baza: ворвавшийся в ульяновский лагерь после отбоя мужчина хотел найти себе ребенка

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Напавший на детей в лагере под Ульяновском россиянин рассказал друзьям, что хочет «найти себе ребенка». Подробности случившегося сообщает Telegram-канал Baza.

Об инциденте в оздоровительном лагере «Волжанка» в селе Ундоры стало известно 10 июля. Сначала сообщалось, что неизвестный после отбоя проник на второй этаж, где находился 11-й отряд, преимущественно состоящий из детей 9-10 лет.

Он зашел в комнату к девочкам, кричал матом, раскидывал одеяла, толкнул одну из них, а другую начал обнимать и целовать. После этого дебошир направился в помещение к мальчикам, где заставил их выстроиться по росту и чистить зубы, нескольких детей он успел ударить.

Мужчину задержали. По данным Baza, им оказался 23-летний сотрудник банка Максим М. До этого молодой человек служил по контракту в Самаре. Около лагеря он праздновал помолвку со своей девушкой. Полицейским дебошир объяснил, что ничего не помнит и зачем полез к детям не знает. По словам его невесты, он теряет контроль, когда выпьет.

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Евгения Куликова
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