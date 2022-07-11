В Польше пообещали не мстить украинцам за Волынскую резню

Президент Польши Дуда заявил, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню

Поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню, пообещал президент Польши Анджей Дуда. Об этом он заявил в ходе памятных мероприятий, посвященных годовщине смерти поляков, убитых на Волыни, передает РИА Новости.

Дуда отметил, что для поляков это сложный период истории, а Волынская резня — драматическое событие, в ходе которого на востоке оккупированной немцами Польши погибло более 100 тысяч человек. Он заявил, что произошедшие преступления «были геноцидом, целью которых была этническая чистка с целью очистить те земли от польского меньшинств», и подчеркнул, что они были совершены соседями, часто связанными с поляками семейными связями.

«Нам тяжело сегодня это понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить людям такую судьбу», — сказал Дуда, призвав обе стороны признать факт Волынской резни. Польский лидер добавил, что обсуждения этой темы сложны, они ведутся десятилетиями, особенно в последние 30 лет. По его словам, для польской стороны эта тема болезненная, поскольку требует констатации факта, для украинской стороны — трудная, «потому что очень стыдно». Однако, указал глава государства, правда должна прозвучать.

«Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе», — сообщил он, напомнив, что Польша принимает украинских беженцев, несмотря на то, что не забыла о Волынской резне.

В заключение президент Польши отметил, что Варшава будет добиваться проведения исторических и археологических исследований, организации кладбищ и могил. «Мы хотим правды, хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа поляков для изменения в обществе в нейтральную сторону отношения к Волынской резне — массовому убийству украинскими националистами поляков в 1943 году. Агентура через свои родственные и дружеские связи продвигала позитивный образ Украины в высших политических кругах Польши, в том числе среди членов польского парламента.