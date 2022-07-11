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В Польше пообещали не мстить украинцам за Волынскую резню

Президент Польши Дуда заявил, что поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню

Фото: Michal Dyjuk / AP

Поляки не будут мстить украинцам за Волынскую резню, пообещал президент Польши Анджей Дуда. Об этом он заявил в ходе памятных мероприятий, посвященных годовщине смерти поляков, убитых на Волыни, передает РИА Новости.

Дуда отметил, что для поляков это сложный период истории, а Волынская резня — драматическое событие, в ходе которого на востоке оккупированной немцами Польши погибло более 100 тысяч человек. Он заявил, что произошедшие преступления «были геноцидом, целью которых была этническая чистка с целью очистить те земли от польского меньшинств», и подчеркнул, что они были совершены соседями, часто связанными с поляками семейными связями.

«Нам тяжело сегодня это понять и объяснить, как такое вообще было возможно, какие страсти бушевали в душах, чтобы люди могли приготовить людям такую судьбу», — сказал Дуда, призвав обе стороны признать факт Волынской резни. Польский лидер добавил, что обсуждения этой темы сложны, они ведутся десятилетиями, особенно в последние 30 лет. По его словам, для польской стороны эта тема болезненная, поскольку требует констатации факта, для украинской стороны — трудная, «потому что очень стыдно». Однако, указал глава государства, правда должна прозвучать.

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«Тут очень важно, и я хочу это подчеркнуть. Нужно ясно сказать, что не идет речь о мести, о каком-то ответе», — сообщил он, напомнив, что Польша принимает украинских беженцев, несмотря на то, что не забыла о Волынской резне.

В заключение президент Польши отметил, что Варшава будет добиваться проведения исторических и археологических исследований, организации кладбищ и могил. «Мы хотим правды, хотим могил. Мы хотим молиться на могилах наших близких и родных», — пояснил он.

Ранее стало известно, что Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа поляков для изменения в обществе в нейтральную сторону отношения к Волынской резне — массовому убийству украинскими националистами поляков в 1943 году. Агентура через свои родственные и дружеские связи продвигала позитивный образ Украины в высших политических кругах Польши, в том числе среди членов польского парламента.

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Варвара Кошечкина
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