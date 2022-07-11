Раскрыты подробности законопроекта об особом статусе поляков на Украине

Постпред Рады в КС Украины Совгиря перечислила новые льготы для поляков

В случае принятия Верховной Радой законопроекта об особом статусе для граждан Польши, они получат ряд льгот, которыми пользуются граждане Украины. Подробности инициативы раскрыла постпред украинского парламента в Конституционном суде (КС) Ольга Совгиря, пишет «Страна.ua».

В частности, после утверждения нового закона поляки смогут наниматься на работу, не получая соответствующих разрешений для иностранцев, вести хозяйственную деятельность наравне с гражданами Украины и претендовать на выплату социальных пособий.

Совгрия перечислила и другие привилегии, которые вскоре будут доступны гражданам Польши: возможность бесплатно обучаться в университетах, получать медицинское обслуживание и компенсацию при утрате трудоспособности.

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о предоставлении польским гражданам особого статуса в понедельник, 11 июля. Его польский коллега Анжей Дуда назвал его поступок «символическим приглашением».