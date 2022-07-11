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Названо число пропавших без вести военных ВСУ

Украинский омбудсмен сообщил о более чем 7200 пропавших без вести военных ВСУ

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Более 7,2 тысячи военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести. Такое число назвал Олег Котенко, уполномоченный страны по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, передает РИА Новости.

Омбудсмен уточнил, что ВСУ, Нацгвардия, пограничная служба и Служба безопасности страны (СБУ) — разные институты. ВСУ, когда дают свою статистику, учитывают бойцов только из своего ведомства, отметил Котенко, поэтому они сообщают о двух тысячах пропавших военных.

Он также сообщил, что большинство пропавших без вести находятся в плену. В пример омбудсмен привел бойцов 1-го батальона и 36-й бригады войск Украины.

«Если их [пленных] больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими», — сказал Котенко.

Ранее Министерство обороны России обнаружило у пленных бойцов ВСУ следы заболевания изучаемыми в США инфекциями. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащих ВСУ могли привлекать в качестве добровольцев к биологическим экспериментам, проводимым США на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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