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Российских школьниц унесло течением реки

В Оренбургской области начали поиски тел двух школьниц, которых унесло течением реки

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В Оренбургской области начали поиски тел двух школьниц, которых унесло течением реки. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Удалось выяснить, что погибшие россиянки 12 и 15 лет проживали в селе Илек Илекского района. В день случившегося девочки играли на берегу реки Урал вместе с еще одной подругой. Когда две школьницы зашли в воду, их унесло течением.

Сейчас следователи проводят проверочные мероприятия, опрашивают свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области в реке обнаружили тела двух пропавших детей. Мать одного из школьников обратилась в полицию после того, как они перестали выходить на связь. Позже на берегу реки были обнаружены удочки и одежда детей.

Предварительно установлено, что причиной гибели мальчиков стало утопление.

Ударная волна
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Анна Щербакова
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