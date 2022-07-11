Огромные очереди туристов на «Розе Хутор» попали на видео и возмутили россиян

На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи образовались огромные очереди на подъемник «Крокус»

Гигантская очередь туристов на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи попала на видео и удивила россиян. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi_online_2.0, освещающий события города (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных в сети кадрах видно, как толпа отдыхающих стоит в огромной очереди на подъемник «Крокус». «Бесконечная очередь на спуск с Роза Пик сегодня», — подписали ролик администраторы аккаунта.

Пользователи сети возмутились публикацией, о чем они начали писать в комментариях под постом. «Не хотелось бы под палящим солнцем там оказаться», «Вечные очереди! И зимой, и летом», «Что за ужас! Прямо в пекло стоят», «Наш российский сервис: на гору подняли, а дальше сами», «Зачем такой отдых. Даже 25 минут стоять на солнце в такую жару я не хочу», «Интересно, а местные власти не волнуют образовавшиеся очереди?» — написали они.

Ранее сообщалось, что все городские пляжи Сочи закрыты для купания из-за шторма. В понедельник, 11 июля, на курорте прогнозируются сильные дожди, ветер с порывами до 20 метров в секунду, подъем уровня рек до неблагоприятных отметок, шторм силой четыре балла и смерчи над морем.