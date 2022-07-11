Тиктокер отказался от сахара на четыре года и накачал массивные мышцы

Newsweek: тиктокер четыре года не ел сахар и накачал массивные мышцы

Если отказаться от сладкой еды, в том числе сахара, на четыре года, то можно увидеть значительные изменения, рассказывает блогер Тристин Ли. На его пост в TikTok обратило внимание издание Newsweek.

В ролике, набравшем 3,6 миллиона просмотров, Ли рассказал, что не ел сахар четыре года и смог не только накачать массивные мышцы, но и стать энергичнее. Он утверждает, что обошелся без читмилов — приемов пищи, во время которых можно позволить себе запрещенные при диете продукты. «Без читмилов, без дней пропуска диеты, всегда только питательные продукты — и вы заметите перемены в энергии, настроении, реже будете срываться, чем когда хитрите с диетами», — говорит тиктокер.

По словам Ли, если бы он позволял себе иногда съедать пончик или печенье, это привело бы только к увеличению количества сладкой еды в его меню, от которой он не смог бы отказаться. Блогер посоветовал избегать ненужных искушений. «Никакого печенья в шкафу, никаких соблазнов. Если у вас были срывы во время предыдущих диет, решение проще, чем кажется», — заключил он.

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