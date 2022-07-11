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Экономика

Анонсирован новый пакет санкций ЕС против России

Bloomberg: ЕС предложит новый пакет санкций против России в ближайшие недели

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России в ближайшие недели. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Отмечается, что некоторые страны выступают за введение мер, которые бы затронули российский газ, однако большинство государств не поддерживает такое решение.

Предыдущий пакет ограничительных мер ЕС официально ввел 3 июня. Основной из них стало частичное эмбарго на поставки нефти из России, а также ограничения на экспорт в страну. Кроме того, под запрет попало страхование морских перевозок российской нефти по всему миру.

21 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что говорить о седьмом пакете антироссийских санкций преждевременно. По его словам, «даже слепой видит», с какими экономическими проблемами столкнулась Европа после введения санкций против Москвы.

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Варвара Кошечкина
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