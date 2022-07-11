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Власти российского региона начали готовить батальон для отправки на Украину

Глава Курской области заявил о создании батальона «Сейм» для отправки в зону спецоперации

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Курской области начали готовить батальон материально-технического обеспечения «Сейм», который отправят в зону спецоперации для поддержки российских военных. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в ходе оперативного совещания, запись которого опубликована на странице региональной администрации в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, новое формирование окажет существенную помощь для выполнения задач спецоперации.

Для участия в батальоне власти набирают офицерский состав, прапорщиков, сержантов и солдат в возрасте до 60 лет. Они будут заниматься подвозом топлива, продовольствия и боеприпасов для российских военнослужащих на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Украины, пояснили в администрации Курской области.

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Власти добавили, что «при нахождении за пределами нашего государства и в зависимости от интенсивности наступательных действий» участники батальона «Сейм» могут рассчитывать на выплаты в размере от 200 до 500 тысяч рублей в месяц.

Ранее в Приморском крае начали готовить отряд добровольцев «Тигр», который поддержит приморскую 155-ю гвардейскую бригаду морской пехоты на Украине. Предварительно для участников батальона проведут месяц тактической и огневой тренировки.

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Константин Лысяков
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