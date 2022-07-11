Российский журналист высказался о «скандале с военкорами» на Украине

Журналист ВГТРК Сладков заявил об отсутствии ограничений в работе в Донбассе

У военных корреспондентов в Донбассе не возникает проблем с работой. Об отсутствии ограничений в работе в регионе заявил в своем Telegram-канале журналист Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Александр Сладков.

«Ребят, кстати, по поводу "скандала с военкорами". Мы здесь в Донбассе нормально работаем, нет проблем. Пресс-службы пашут, как в посевную. И пункты помощи есть на маршрутах (связь, безопасность, возможность отдыха)», — написал он.

По словам Сладкова, у журналистов также есть возможность ездить на передовую. «Нормально пока, реально», — добавил он.

Ранее инициативу ограничить работу военкоров прокомментировал журналист Александр Коц. По его словам, нет смысла реагировать на предложения безымянных экспертов. «Будет конкретика — будем обсуждать. А так — не вижу никакого смысла. Работаем», — заключил он.

Сладков ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений. Он не уточнил, где конкретно находились цели украинских войск и какой урон им был нанесен, чтобы не выдавать военную тайну.