Военкор Сладков заявил о результативных ударах ВСУ по российским центрам принятия решений

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли результативные удары по российским центрам принятия решений.

Он не уточнил, где конкретно находились цели украинских войск и какой урон им был нанесен, чтобы не выдавать военную тайну.

Украинские ракетчики и артиллерия уже несколько раз нанесли удары по нашим центрам принятия решения. С результатом. Центры небольшие, но важные Александр Сладков военный корреспондент

Сладков призвал усилить работу военно-промышленного комплекса в России, чтобы создать технические средства профилактики подобных ситуаций.

В мае российский военкор заявил, что для психологической победы над бойцами ВСУ нужен повтор «успеха» в Мариуполе, но желательно меньшей ценой для Москвы. При этом журналист отметил, что украинские солдаты воюют уже на протяжении восьми лет, поэтому их не так просто испугать.

«Их придется ломать именно на поле боя, отнюдь не информационного», — подчеркнул Сладков, комментируя такую возможность. Он также отметил, что на психологическое состояние военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) может оказать большое влияние отказ одной из мировых стран поддерживать Украину и выступать против России.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать юг страны, находящийся под контролем российских военнослужащих. По словам министра, для выполнения задачи у Киева есть около миллиона бойцов, включая Национальную гвардию и погранслужбу.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

Атаки ВСУ на российскую территорию

8 июля военный корреспондент и обозреватель Юрий Котенок сообщил, что село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось атаке Вооруженных сил Украины с дрона. По информации журналиста, беспилотник сбросил взрывное устройство на автозаправку, расположенную рядом с жилыми домами.

Населенный пункт уже попадал под удары ВСУ. В момент предыдущей атаки на КПП в Новых Юрковичах находилось свыше 30 следовавших в Россию украинских беженцев, которые позже были эвакуированы.

7 июля в результате обстрела приграничного села Некислицы в Брянской области оказалась повреждена линия электропередачи. 6 июля ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Зерново Суземского района, зафиксировано порядка 18 выстрелов. В этот же день об обстреле приграничных пунктов Глушковского района рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

22 июня губернатор Ростовской области сообщил, что Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный на границе с Украиной, загорелся после того, как его атаковали беспилотники. На территории завода нашли обломки аппаратов. По одной из версий, дроны, которые атаковали НПЗ, могли быть произведены на Украине.

Кроме того, украинские войска несколько раз обстреляли буровые платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму. 20 июня в результате атаки пострадали три человека. 26 июня экстренные службы полуострова подтвердили очередной обстрел платформы.

16 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил о планах Киева вернуть Крым с помощью дальнобойного вооружения, полученного от западных стран. По его словам, полуостров является стратегической целью Киева, однако ВСУ пока не готовы начать наступление.

Ударная волна



