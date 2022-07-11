Собчак высказалась о предложении полностью запретить ЛГБТ-пропаганду в России

Ксения Собчак заявила, что запрет пропаганды нетрадиционных отношений усложнит жизнь ЛГБТ

Журналистка и блогерша Ксения Собчак раскритиковала предложение полностью запретить в России пропаганду нетрадиционных отношений, о котором ранее заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. Пост, в котором ведущая высказалась об инициативе, был опубликован в ее Telegram-канале в понедельник, 11 июля.

«Это, конечно, направлено на укрепление имиджа России как такого последнего оплота консерватизма в мире. Я бы даже сказала "просвещенного консверватизма". Типа посмотрите, мы не теократия, у нас не забивают камнями и не ходят в платках, но и вашего вырожденческого разврата у нас нет», — прокомментировала Собчак предложение запретить ЛГБТ-пропаганду вне зависимости от возраста.

По мнению ведущей, законопроект «еще больше испортит жизнь» представителям ЛГБТ-сообщества в России. Журналистка также выразила уверенность в том, что гетеросексуальный человек не решит сменить ориентацию, если увидит радужный флаг на улице.

«Складывается впечатление, что ты либо должен мириться с дрэг-квин-шоу в детских садах, либо получать срок за то, кто ты есть», — сочла журналистка и констатировала, что в современном мире нет «какой-то золотой середины».

Ранее 11 июля Хинштейн рассказал, что комитет Госдумы предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России безотносительно возраста. Депутат напомнил, что в настоящий момент запрет ЛГБТ-пропаганды касается исключительно детей. По мнению Хинштейна, такой меры недостаточно. 8 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума осенью может вернуться к обсуждению закона о запрете пропаганды нетрадиционных отношений среди взрослых.