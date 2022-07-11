В США предложили разрешить Украине наносить удары по России

Чиновник из США Массаро предложил разрешить Украине атаковать военные объекты России

Старший советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро предложил разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары по военным объектам в России. С соответствующей инициативой он выступил в Twitter.

Американский чиновник считает, что Киеву должно быть позволено, в частности, атаковать цели на российской территории, в том числе в Крыму, и в Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко предостерег Украину от нанесения ударов по российским городам. По мнению белорусского лидера, в ответ Москва может применить оружие более высокой разрушительной мощи.

2 июня депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что не исключает удары по территории России американскими ракетными системами залпового огня, поставляемыми США. Он также отметил, что «легитимными целями Украины» являются военные объекты на территории России и самолеты в российском воздушном пространстве.